‘Politie bevrijdt jonge vrouw uit Nederlandse sekte’

De politie haalde 54 mensen uit het klooster Graefenthal, waaronder tien kinderen en de gevangen vrouw. De verdenking luidt vrijheidsberoving van minstens één persoon en overtreding van de wapenwet, meldt de Duitse nieuwssite NRZ. De politie viel ook binnen in een evenementenbureau bij het klooster.

Volgens de politiewoordvoerster zijn er aanwijzingen tegen mensen die in verbinding staan met een religieuze gemeenschap en die zakelijke activiteiten en evenementen organiseren op het evenemententerrein van de abdij van Graefenthal.

Ⓒ ANP/HH

In het klooster huist de christelijk-sektarische Orde der Transformanten, een Nederlandse religieuze beweging met zo’n zeventig leden en een hoofdkwartier in het Brabantse Hoeven. De groep raakte al eerder in opspraak. Twee leden van de sekte werden ervan verdacht dat ze een moordaanslag hebben gepleegd. Ze werden in hoger beroep vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was.

Slachtoffer was een Rotterdamse zakenman die in 2008 in zijn woonplaats werd neergeschoten. Hij raakte zwaargewond maar overleefde en wees de leden van de Orde der Transformanten als daders aan. Hij had een relatie gehad met een van de leden van de groep. Volgens hem wilden de andere leden wraak nemen.

Dat was niet het enige incident rond de groep. In 2014 kreeg een lid van de Orde zes jaar cel omdat hij een oud-lid had neergestoken in Laren. Ook daar speelde een relatie met een van de leden van de groep een rol.