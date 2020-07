Helft asiel-raddraaiers loopt weg uit straf-azc

In de HTL worden asielzoekers geplaatst die structureel rotzooi trappen. Ⓒ Jos Schuurman

Hoogeveen - De helft van alle asielzoekers die in de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL) in het Drentse Hoogeveen wordt geplaatst, neemt voor het voltooien van hun straf de benen. Waar de raddraaiers naartoe vertrekken is niet bekend, maar ze zijn in ieder geval niet welkom in een regulier asielzoekerscentrum. „Naar opvang in Nederland kunnen ze in ieder geval fluiten.”