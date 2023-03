Nederlander in Cardiff verdacht van juwelenroof: ‘Oud-marinier met terminale kanker’

Dat meldt het lokale Britse medium Glosnews. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt geen verzoek om consulaire bijstand te hebben ontvangen. ,,Als we die ontvangen, zullen we die bijstand alsnog verlenen”, zegt een woordvoerder.

De 46-jarige Jeroen B., die oorspronkelijk uit Nijmegen zou komen maar in Llanrumney (Wales) woont, zou zowel de juwelen als de e-bike hebben weggenomen in Newnham-on-Severn, op een uur rijden van Cardiff. Hij stond deze week in een voorbereidende zitting terecht voor het hooggerechtshof van Gloucester, en zal volgens het principe van juryrechtspraak worden berecht op 6 april.

Onze landgenoot ontkent de dubbele diefstal. De sieraden zou hij 31 januari vorig jaar hebben gestolen, de groene Italiaanse Veleco-fiets van een andere vrouw in het dorp tussen 1 maart en 1 juli 2022.

Dwangmatig gedrag

Ook andere omstandigheden van de Nederlander uit het verleden kwamen tijdens de inleidende zitting aan bod. Zo zou hij in Newnham tussen december 2015 en 1 februari vorig jaar dwangmatig gedrag hebben vertoond bij nog een ander slachtoffer, waarbij hij deze persoon wilde wijsmaken dat hij voorheen een lid was van een speciale eenheid bij de mariniers, en naderhand ook dat hij terminale kanker had, zo meldt Glosnews. Verder werd genoemd dat hij in 2016 onuitgenodigd was verschenen op werkafspraken van zijn vrouwelijke slachtoffer, en dat hij zijn cv had verzonnen. Ook verbood hij de vrouw tussen 2017 en 2021 bezoek in haar huis toe te staan. Deze aanklachten ontkende B. eveneens.

De Nederlander werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van de inhoudelijke behandeling van zijn zaak.