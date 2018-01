Erdogan wil Syrië-offensief snel afsluiten

Het Turkse leger heeft bekendgemaakt zondag 45 doelen te hebben gebombardeerd in de Syrische regio Afrin. Het zou gaan om schuil- en opslagplaatsen van de YPG-militie, die daar onder meer munitie en wapens zou opslaan.

„Onze toestellen zijn opgestegen en voerden bombardementen uit”, zei Erdogan. „Inmiddels is een grondoperatie in gang gezet.”

Waarschuwing

De president heeft sympathisanten van de Koerden in zijn land gewaarschuwd zich koest te houden. Bij protesten grijpen de veiligheidstroepen in, benadrukte hij. Die waarschuwing was gericht tegen leden van de pro-Koerdische oppositiepartij HDP.

De dreigende taal weerhield betogers er naar verluidt niet van de straat op te gaan. Getuigen vertelden dat de politie pepperspray gebruikte tegen demonstranten in Ankara en Istanbul. Agenten arresteerden in Istanbul zeker twaalf mensen die demonstreerden tegen de militaire interventie in Afrin.