Negen arrestaties in illegaal gokpand

DEN HAAG - Acht mannen en een vrouw zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag opgepakt in een illegaal gokpand in Den Haag. Ze bevonden zich in een ruimte waarin ook een professionele pokertafel stond met pokerfiches. Bij de fouillering van de arrestanten werd in totaal ruim 4000 euro aangetroffen.