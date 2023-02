Premium Het beste van De Telegraaf

’s Lands meest gezochte verdachte afgevoerd: ’Een paar harde knallen en hij werd uit zijn auto getrokken’

Door Gerda Frankenhuis en Marcel Vink Kopieer naar clipboard

’Lucky’ wordt opgepakt. Ⓒ JBMedia

SCHIEDAM - In een minuut of tien is zaterdag ’s lands meest gezochte verdachte klemgereden en afgevoerd. Minh Nghia V., de 49-jarige vermeende moordenaar van Anneke, die vooral bekend stond als ’Lucky’, wist dat zijn geluk was opgesoupeerd toen hij werd klemgereden op de Schiedamse Kethelbrug. Daarmee kwam een einde aan een bloedstollende klopjacht die een maand duurde.