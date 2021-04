Vera Bergkamp gekozen tot nieuwe voorzitter Tweede Kamer

Bergkamp kreeg 74 stemmen en haalde daarmee al direct in de eerste ronde een volstrekte meerderheid. In totaal werden 144 stemmen uitgebracht, waarvan vijf ongeldig. Arib kreeg 38 stemmen en Bosma 27.

Anoniem

Van wie de stemmen precies afkomstig zijn, is onbekend. De Tweede Kamerleden mochten namelijk na een debat met de kandidaten individueel een briefstem uitbrengen. Dat gebeurde anoniem. Er was partijen veel aan gelegen om het voorzitterschap te bemachtigen. De Kamervoorzitter gaat immers over de procedure, wijst sprekers toe en bevindt zich in een machtige positie.

In aanloop naar de verkiezing werd dan ook nadrukkelijk aan de stoelpoten van Arib gezaagd, die de afgelopen jaren voorzitter was. Hoewel de PvdA-preses bij de buitenwacht populair is, viel haar soevereine houding lang niet bij iedereen even goed. Voor de verkiezingen leken VVD, D66 en CDA haar al te willen lozen.

Het verschil tussen de kandidaten werd woensdag tijdens een debat met de Tweede Kamer al snel duidelijk. Bergkamp profileerde zich als ’verbindend leider’. „Ik ben geen lammetje en ook geen leeuw, maar iets er tussenin.”

Bosma

Bosma sloeg een hele andere toon aan. De PVV’er zei de Tweede Kamer weer tanden te willen geven en laakte de manier waarop sommige Kamerleden nu ’parlementariër spelen’ en zich voegen naar het kabinet. „De vernedering is compleet na ’functie elders’. En we dachten dat we het dieptepunt al hadden bereikt na de toeslagenaffaire. We zitten op een trein richting irrelevantie.”

Arib presenteerde zich als ervaren voorzitter die pal voor de Kamer staat. „De beste Kamervoorzitters zijn een beetje lastig. Autonoom en soeverein. Je kan niet met iedereen vrienden zijn.”

Vanuit de Kamer kwam er een waslijst aan wensen. Het belang van ’macht en tegenmacht’, daar hadden vrijwel alle partijen aandacht voor, na verkennersgate. Ook de ingrijpende verhuizing van de Tweede Kamer werd vaak aangehaald. Net als de coronacrisis en de verharding van het debat.