Auto rijdt terras Gennep op: zes gewonden

Verschillende tafels lagen na het incident aan de Zandstraat omver. Agenten spraken ter plaatse met getuigen. Ook de brandweer en ambulancediensten kwamen ter plaatse en hebben de gewonden verzorgd. De straat werd afgezet.

Volgens De Limburger was de auto na het incident doorgereden nadat twee mensen uitstapten, zo hebben getuigen verklaard. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk.