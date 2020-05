Kabinet onderzoekt uitstel verkiezingen of briefstemmen

Ollongren sluit zelfs niet uit dat gemeentelijke herindelingsverkiezingen in de herfst en de Tweede Kamerverkiezingen van maart moeten worden uitgesteld. Al ziet ze nu geen reden om te denken dat dat nodig zal zijn en is die vraag „nu niet aan de orde.” De Kamerverkiezingen zouden maximaal een jaar kunnen worden opgeschoven, schrijft de minister aan de Tweede Kamer.

Ook stemmen per brief is „theoretisch denkbaar”, aldus Ollongren. Maar dan moet er wel meer gebeuren om het stemgeheim te waarborgen. Ze gaat uitwerken of en hoe dat zou kunnen.

Ollongren gaat eerst navragen of stemlokalen anders kunnen worden ingericht, zodat kiezers en stembureauleden zich kunnen houden aan de voorgeschreven afstand. Die regel blijft immers nog wel voor langere tijd van kracht, schrijft Ollongren.