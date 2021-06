Weerzin Rutte tegen linkse Kaag-coalitie: ’Dit ligt echt niet voor de hand’

Met die woorden verdwijnt een snelle formatie steeds verder uit beeld. Naar verwachting zal de informateur vrijdag later op de dag aankondigen dat ze meer tijd nodig heeft voor haar opdracht. Haar deadline verstrijkt officieel op 6 juni, aanstaande zondag.

De Kaag-coalitie, bestaande uit VVD, D66, CDA en zowel GL als PvdA, werd door D66-leider Sigrid Kaag geopperd. Zij ziet dit politieke blok over links als haar droomcombinatie. CDA-leider Wopke Hoekstra haalt er echter zijn neus voor op. Onnodig links, oordeelt hij.

Rugdekking

VVD’er Rutte gaf eerder al aan dat hij Hoekstra daarin gelijk geeft. Hij zette dit vrijdag alleen maar kracht bij. Dit deed hij nadat PvdA-leider Lilianne Ploumen en GL-voorman Jesse Klaver een dag eerder juist Wopke Hoekstra op de korrel hadden genomen. „Er zit geen licht tussen mij en Wopke Hoekstra”, zei hij daar vrijdag na afloop met zijn gesprek met Kaag en Hamer over. Rutte lijkt met zijn afkeurende woorden over de Kaag-coalitie de CDA-leider rugdekking te willen geven. „Het is ingewikkeld”, zucht Rutte over de formatiepuzzel.

De Haagse hakken gaan daarmee alleen maar dieper in het zand. Het is aan Hamer om met behulp van wat verlengingstijd alsnog uit deze impasse in de formatie te geraken. VVD-leider Rutte: „Uiteindelijk zullen er hopelijk wat partijen zijn die inhoudelijk gaan onderhandelen, maar dan is het wel prettig om nu al eens even vooruit te kijken: wat zijn nou die inhoudelijke onderwerpen.”

Kaag ontkent dat er sprake is van een impasse. „U noemt het een impasse, volgens mij is dit een fase. Een fase die we wel vaker hebben gezien in Nederland bij onderhandelingen. ” Zij roept CDA, VVD, GL en PvdA - „de partijen ter rechter- en linkerzijde van D66” - opnieuw op om zich ’in het landsbelang’ te richten op hun overeenkomsten - op onderwerpen als klimaat, wonen en vergrijzing - in plaats van de verschillen.

