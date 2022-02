Man wurgt vlogger op Leidseplein, politie herkent verdachte

Zaterdag liep een livestream behoorlijk uit de hand. Een Amerikaanse vlogger (volgens Metro gaat het om de Twitch-streamer genaamd Reydempto) was op het Leidseplein een video aan het maken. Ineens werd hij benaderd door een man, die eerst een arm om zijn schouder deed. Daarna kneep hij ineens de keel van het slachtoffer dicht, waardoor de vlogger buiten bewustzijn raakte. De 35-jarige kwam later bij en deed zondag aangifte bij de politie.

Luchttoevoer

De Amerikaan vertelt tegen Metro dat hij de jongen eerder die avond al was tegengekomen. ,,Hij vroeg of ik al gehoord had van die streamer die op straat vermoord was. Ik gaf hem toen niet veel aandacht, maar realiseerde me later dat hij het over mij had.” Volgens zijn kijkers maakte de man gebruik van een bepaalde greep waardoor hij zijn luchttoevoer wist af te knijpen. „Ik viel echt binnen no-time flauw. Deze jongen wist precies wat hij deed’’, aldus de vlogger.

De politie heeft de man nog niet aangehouden. Ooggetuigen worden opgeroepen zich bij de politie te melden.