Waar is de winter? Abnormaal warm voor de tijd van het jaar

Er is nog geen vlokje sneeuw gevallen en ook heeft het nog nergens in Nederland matig gevroren, meldt Weeronline. Maar met de schaatsen op Marktplaats zetten, kun je beter nog eventjes wachten, adviseert de weerdienst. „Er zijn namelijk winters geweest waarin januari zacht begon, maar februari toch schaatspret bracht.” Kortom, houd moed winterliefhebbers.

In 2012 ging januari bijvoorbeeld zacht van start, maar eind januari en begin februari werd het alsnog bitterkoud en was het twee weken lang volop winter. Nadat het flink had gesneeuwd, kelderde het kwik op 4 februari zelfs naar -22,9 graden in Lelystad.

Ook in 2018 leek het er na een vrij zachte januari niet op dat het nog winter werd. Toch werd het op het nippertje nog ijzig koud.

Geen garantie

Maar dat het die twee jaren last minute koud werd, geeft natuurlijk geen enkele garantie voor 2020. In 2014 werd op de derde dag van het nieuwe jaar meteen een warmterecord in De Bilt gemeten en 6 januari werd dat dunnetjes overgedaan. Het werd toen maar liefst 14,5 graden. In Maastricht was het die dag met met 14,8 graden bijna lenteachtig .

Ook daarna kwam het niet meer goed: het was echt een jaar zonder winter. Ook de winter van 2007/2008 is berucht om het gebrek aan koud weer. In De Bilt vroor het slechts één keer matig en de gemiddelde wintertemperatuur was de hoogste van alle winters ooit gemeten.

Heel Europa warm

Voorlopig is er van koud winterweer geen sprake. Helaas voor winterliefhebbers laten de verre vooruitzichten, volgens Weeronline, ook nog geen koud weer zien. „Niet alleen bij ons is het zacht, heel Europa zit in de warmte. Zelfs in Scandinavië en westelijk Rusland vriest het nauwelijks.”