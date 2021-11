Kamer buigt zich over aanscherping coronamaatregelen

Het kabinet wil deze week al een aantal stappen nemen: zo geldt vanaf woensdag het advies om 50 procent thuis te werken en wordt de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB) uitgebreid: de pas waarmee mensen kunnen aantonen dat ze gevaccineerd of negatief getest zijn óf een recente coronabesmetting hebben doorgemaakt, moet vanaf zaterdag onder meer bij buitenterrassen en in de amateursport worden getoond. Die laatste maatregel geldt voor iedereen boven de 18 jaar, ook voor het publiek. Ook in sportscholen en zwembaden wordt het CTB verplicht.

Ook wordt er weer geadviseerd 1,5 meter afstand te houden, en wordt het weer verplicht een mondkapje te dragen in winkels, bibliotheken, stations en in het hoger onderwijs. Ook bij contactberoepen, zoals kappers, keert het mondkapje terug.

Naast de maatregelen die deze week ingaan, treft het kabinet ook al voorbereidingen om verder te gaan, mocht het tij in de ziekenhuizen niet worden gekeerd. Gedacht wordt aan invoering van het CTB op de werkvloer en in zogenoemde niet-essentiële winkels, waaronder bijvoorbeeld kleding- of elektronicazaken worden verstaan.

Voor deze stappen moet de wet worden aangepast, en is er dus steun van het parlement nodig. Vanuit de oppositie klonk na de persconferentie al meteen flinke kritiek.

In de ochtend is er eerst een technische briefing, waarin Kamerleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen in de pandemie. Daarbij schuift ook Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, voor het eerst aan.