’Niet-gevaccineerden zijn vaak laagopgeleid, ’rechts-christelijk’ of allochtoon’

Het kabinet wil deze week al een aantal stappen nemen. Naast de maatregelen die deze week ingaan, treft het kabinet ook al voorbereidingen om verder te gaan, mocht het tij in de ziekenhuizen niet worden gekeerd. Gedacht wordt aan invoering van het CTB op de werkvloer en in zogenoemde niet-essentiële winkels, waaronder bijvoorbeeld kleding- of elektronicazaken worden verstaan.

Voor deze stappen moet de wet worden aangepast, en is er dus steun van het parlement nodig. Vanuit de oppositie klonk na de persconferentie al meteen flinke kritiek.

In de ochtend is er eerst een technische briefing, waarin Kamerleden worden bijgepraat over de ontwikkelingen in de pandemie. Daarbij schuift ook Hubert Bruls, de voorzitter van het Veiligheidsberaad, voor het eerst aan.

Een op de tien mensen weigert coronaprik

Volgens Mariska van Blankers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is tussen de 7 en 11 procent van de Nederlanders niet bereid om zich in te laten enten. „Dat is hoger dan bij de andere vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma”, aldus Van Blankers. Van hen behoort ongeveer een derde tot de „niet-westerse gemeenschap.” Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben relatief veel ongevaccineerden, Utrecht juist niet.

Van Blankers noemt dat niet-gevaccineerden vaak laagopgeleid, ’rechts-christelijk’ of allochtoon (een derde van de niet gevaccineerden) zijn. Jongere weigeraars hebben volgens haar vaker een laag opleidingsniveau, maar bij volwassenen laten mensen met een laag opleidingsniveau zich juist relatief vaak vaccineren. Ongeveer 12 procent van de weigeraars is gereformeerd. Dat is geen grote groep, maar problematisch is volgens haar dat die groepen ’clusteren’, waardoor je makkelijk brandhaarden kunt krijgen. Veel gereformeerde Nederlanders wonen in de Biblebelt. In die regio zijn de laatste weken veel mensen positief getest.

De weigeraars twijfelen over de werking van het vaccin en hebben vragen over bijwerkingen. Bovendien wantrouwen ze de overheid en de wetenschap, en vertrouwen ze op hun eigen gezondheid.

Drie doelgroepen overhalen

Het RIVM hanteert drie doelgroepen die moeten worden overgehaald om zich te laten vaccineren. De eerste groep wil zich best laten vaccineren, maar is nog niet geweest. Met pop-uplocaties, tijdelijke plekken waar mensen een prik konden halen, zijn die „fysieke barrières weggenomen”, aldus Van Blankers. De tweede groep heeft twijfels. Op hen gaat het RIVM zich de komende tijd richten.

„We zien dat die groep een andere aanpak nodig heeft. Zij moeten individueel worden aangesproken, daar hebben we meer tijd en meer capaciteit voor nodig. Vooral de witte jas, een gerenommeerde arts die goed vertrouwd wordt, zetten we graag in om het gesprek met hen te voeren.” De laatste groep, die nog niet is benaderd, zijn de vaccinatieweigeraars.

Bescherming door vaccins daalt heel licht

De coronavaccins beschermen voor ongeveer 94 procent tegen ziekenhuisopnames. Dat is wat lager dan voorheen, maar het valt binnen de marges die eerder zijn berekend, dus er kunnen niet meteen conclusies worden getrokken uit de daling. „We moeten het een paar weken achter elkaar observeren om te zien of het iets structureels is wat zich voortzet”, zei Jaap van Dissel van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag tegen de Tweede Kamer.

De vaccins voorkomen ook iets minder goed dat mensen anderen besmetten met het coronavirus. De „effectiviteit tegen transmissie” is gedaald van ongeveer 75 procent in juni tot ongeveer 50 procent in oktober. Dit kan volgens Van Dissel te maken hebben met het ’seizoenseffect’. In herfst en winter zijn mensen vatbaarder voor zulke virussen dan in de lente en de zomer.