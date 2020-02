Van Veldhoven maakt excuses voor PFAS-malaise

„Dingen lagen door onduidelijkheid stil”, geeft Van Veldhoven toe. „Ik ben bereid daarvoor ’sorry’ te zeggen. We hebben steken laten vallen.” De minister geeft toe dat er bij het besluit om strenge normen in het leven te roepen voor PFAS – een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen – in de grond ’onvoldoende’ is gesproken met het bedrijfsleven.

Oppositiepartij PVV had gevraagd om excuses. Ook regeringspartijen VVD en CDA waren woensdag in een debat met de minister zeer kritisch over haar optreden. Van Veldhoven heeft de strenge milieuregels inmiddels wat versoepeld. VVD-Kamerlid Ziengs stelt desondanks dat er nog tal van bedrijven in de problemen zitten.

„We hebben een flinke stap genomen, maar nog niet alles is opgelost. Daar moeten we met elkaar keihard aan werken”, zegt Van Veldhoven. „We willen dit allemaal nooit meer meemaken.”

De chaos voor de bouwsector ontstond na de invoering van een streng ’tijdelijk handelingskader’ door Van Veldhoven. „Er was wel ruimte om dingen te doen, maar dat hebben we onvoldoende duidelijk gemaakt”, zegt de D66-bewindsvrouw. Voor de regels zelf maakt ze geen excuses, want dat was volgens haar ’wetenschappelijk correct’ en ’gewoon de wet’.

Geen compensatie

PVV en Kamerlid Van Haga hebben Van Veldhoven gevraagd om gedupeerde ondernemers te compenseren. Daar wil de bewindsvrouw niets van weten. Ze gaat wel met het UWV in gesprek over de gevolgen voor werknemers die werkloos thuis zitten door de PFAS-malaise. De VVD heeft signalen dat bedrijven geen hulp krijgen van de uitkeringsinstantie omdat de ellende onder het ’ondernemersrisico’ zou vallen.

De linkse oppositie wil vooral actie tegen een bekende bron van PFAS: chemiefabriek Chemours in Dordrecht. Van Veldhoven sluit niet uit dat er in de toekomst bedrijven gesaneerd worden waar chemische stoffen worden gebruikt die schadelijk kunnen zijn voor de volksgezondheid.