Agente pakt in vrije tijd Haagse grafrover

Broers Barend (links) en Kees Zuurmond zijn dolblij dat het beeld van het graf van broer Paul weer terug is. Mede dankzij de doortastendheid van agente Chantal. Ⓒ René Oudshoorn

Den Haag - Een Haagse grafrover is verantwoordelijk voor de diefstal van tientallen beeldjes en relikwieën. Hij is opgepakt nadat een vasthoudende Haagse agente zelfs in haar vrije tijd ging posten bij de begraafplaats.