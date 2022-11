Amsterdam grijpt in bij statushouderscomplexen na ‘heftige’ incidenten

De veiligheid van de bewoners op gemengde locaties is weer actueel omdat er eerder deze maand 75 van dit soort woningen vernietigd werden door een brand. Die was aangestoken door een van de bewoners. Maar er zijn meer incidenten, laat het stadsbestuur weten in antwoord op vragen van JA21 en de VVD.

Het gaat om een tiental incidenten per jaar, die de gemeente beschrijft als ‘heftig’ en met ‘grote impact’. Het stadsbestuur blijkt zich met name zorgen te maken om vrouwelijke bewoners van de complexen. Zo is er een bewoner van een locatie in Amsterdam-Oost het complex uitgezet omdat hij vervolgd wordt voor ‘diverse zedenmisdrijven’. Verder wonen er op de gemengde locaties ‘kwetsbare bewoners’ voor wie zelfstandig wonen achteraf helemaal niet passend lijkt te zijn.

Minder statushouders

Er zijn vijftien complexen in Amsterdam waar statushouders, studenten en starters gemengd wonen. De incidenten vinden voornamelijk plaats op de grote locaties (meer dan 150 bewoners), zoals die waar twee weken geleden de grote brand uitbrak. In een brief kondigt het college woensdag maatregelen aan.

Nu vormen statushouders steevast vijftig procent van de bewoners. De gemeente gaat kijken of dat niet in sommige complexen minder moet zijn. Wat die nieuwe ’verdeelsleutel’ moet zijn, is nog niet bekend. Daarnaast moet er meer ingezet worden op de begeleiding en ondersteuning van bewoners.

Vooral jonge mannen

Uit de nieuwe Vluchtelingenmonitor bleek deze week dat in Amsterdam statushouders veel vaker jonge, alleenstaande mannen zijn dan in andere Nederlandse gemeenten en grote steden. Dat heeft te maken met de gemengde huisvestinglocaties die sinds 2015 in hoog tempo werden gebouwd. Die zijn niet geschikt voor gezinnen of getrouwde mannen die hun vrouw en eventuele kinderen later willen laten overkomen.

De verantwoordelijke GL-wethouders benadrukken dat er ook ‘veel positieve effecten’ zijn. Er wordt bijvoorbeeld gewezen op de diversiteit van wijken. De bouw van meer van dit soort wooncomplexen gaat ook gewoon door in de hoofdstad.