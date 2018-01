Duizenden wintersporters gestrand in Zermatt

Zondagavond werd de zwaarste waarschuwing voor lawinegevaar gegeven. Zondagmiddag begon luchtvaartmaatschappij Air Zermatt een shuttle naar het vliegveld van Täsch maar die moest vanwege het slechte weer al snel worden gestaakt.

Er ligt zo’n twee meter sneeuw in het dorp. Voorlopig lijken de problemen nog enige tijd aan te houden. Zondagnacht gaat het namelijk weer sneeuwen, is de voorspelling.

’Sneeuwzeker’

De Zwitserse wintersportplaats Zermatt heeft de zin „Sneeuwzeker - 365 dagen per jaar” als wervende slogan, maar op dit moment klinkt die nogal wrang. De plaats aan de voet van de Matterhorn is nagenoeg afgesneden van de buitenwereld door de hevige sneeuwval waardoor toeristen in ieder geval via de weg niet meer naar huis kunnen.

Het is de tweede keer deze maand dat Zermatt van de buitenwereld is afgesneden. Op 10 januari zaten ook duizenden mensen vast in Zermatt vanwege hevige sneeuwval. Jaarlijks bezoeken meer dan een miljoen wintersporters de luxe plaats.

Ook problemen in Oostenrijk

Ook in het Oostenrijkse St. Anton, Ötztal en Ischgl zijn er problemen. Zo is St. Anton moeilijk bereikbaar door de sneeuw. Ook is Ötztal is afgesloten van de buitenwereld. Meerdere skiliften doen het al de hele dag niet.

Wegens lawinegevaar is de weg gesloten tussen Ischgl en Kappl. In Ischl zitten ook honderden mensen opgesloten door de sneeuw. Mensen zijn daar

Ben jij of ken jij iemand die vastzit in Zermatt of elders? Dan komt De Telegraaf graag met je in contact. Stuur je contactgegevens naar nieuwsdienst@telegraaf.nl.