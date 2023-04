Amsterdam is niet de enige: trekpleisters zijn toeristen zat

Zwaar beschonken Britse toeristen maken de hoofdstedelijke binnenstad kennelijk zo onveilig, dat de gemeente wel moest ingrijpen; met een marketingcampagne... 'Blijf weg', is de pay off van die campagne, die dus vooral gericht is op bezopen Britten, die bijvoorbeeld her en der urineren. Amsterdam is echter bij lange na niet de enige toeristenfuik die preventieve maatregelen neemt.

Nadat een groep van zo'n 30 zwemmers een school dolfijnen probeerde lastig te vallen, greep de overheid van Hawaii in. Ook de vrouw die zichzelf filmde terwijl ze een zeldzame en bedreigde monniksrob betastte, is flink gestraft. Zij mag 500 dollar boete aftikken, schrijft New York Post.

De selfie van Yuri Chilikin werd op Bali niet gewaardeerd. Ⓒ Instagram / @chilabrazila

Het Indonesische eiland Bali deporteerde onlangs een Russische toerist die het nodig vond op een heilige berg naakt te poseren voor een foto. Yuri Chilikin is er voorlopig niet meer welkom. Russische toeristen zorgen op Bali sowieso voor opvallend veel problemen. Zo wordt er op de maagdelijke stranden vrijelijk seks bedreven en nemen Russen op diverse plekken naaktselfies.

In Italië lieten twee Amerikanen hun deelscooter van de Spaanse trappen in Rome stuiteren. De schade bedraagt ruim 30 miljoen euro. Italië heeft sowieso wat minder geduld met toeristen dan voorheen: in Venetië wordt gewaarschuwd voor idioten die van gebouwen in de kanalen springen en toeristen die met een gemotoriseerd board de kanalen onveilig maken worden weinig liefkozend 'imbecielen' genoemd.