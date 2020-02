LIVE Partner en 1 van de 3 kinderen Amsterdamse coronapatiënte ook besmet

Iedereen bij wie de verdenking bestaat dat hij of zij is besmet met het nieuwe coronavirus, wordt twee keer getest. Dat zegt een woordvoerder van het RIVM.

Ontwikkelingen 29 februari

De uitslag komt een dag nadat de partner en de kinderen waren getest. Van de besmette vader en het jongste kind worden nu ook alle contacten in kaart gebracht en onderzocht.

Vrijdag werd bekend dat de besmette Amsterdamse in Diemen in thuisisolatie zit. Zij was in Lombardije (Noord-Italië) geweest en kreeg daarna klachten. Ook haar man is in Lombardije geweest. Ze bivakkeren in Diemen omdat hun huis in Amsterdam wordt verbouwd.

Er zijn nu zover bekend in totaal vier personen in Nederland die besmet zijn met het virus. Bij een man uit Loon op Zand werd het eerder deze week als eerste ontdekt. Ook hij heeft de besmetting in Lombardije opgelopen. Hij verblijft nog in een ziekenhuis in Tilburg.

Grensregio Heinsberg versoepelt quarantainebeleid

De Duitse regio (Kreis) Heinsberg aan de Limburgse grens, tussen Roermond en Brunssum, matigt per direct het quarantainebeleid. Niet iedereen die in contact is gekomen met een met het coronavirus besmet persoon, hoeft zoals tot nu toe gebruikelijk in quarantaine. Alleen mensen die sindsdien ziek werden, moeten in quarantaine en zich indien nodig laten testen. Op enkele uitzonderingen na kunnen anderen gewoon doorgaan met hun werk en andere dagelijkse bezigheden.

Dat zei hoofd Stephan Pusch van Kreis Heinsberg zaterdagochtend in een videoboodschap aan de bevolking. Aanleiding is een besmette medewerkster bij de Kreis zelf. Zou nu iedereen die met haar in contact is geweest direct naar huis moeten en 14 dagen binnen moeten blijven, dan lagen het hele Kreisbestuur en het crisisteam al die tijd plat, en dat is geen doen, zei Pusch.

Geen handen schudden voor voetbal- of hockeywedstrijd

Bij de hockey- en voetbalclub in de Amsterdamse wijk IJburg worden dit weekend geen handen geschud voorafgaand aan de wedstrijden. De clubs treffen hygiënemaatregelen, omdat een vrouw uit de hoofdstad met het coronavirus is besmet. Zij heeft afgelopen week onder meer als ’luizenpluizer’ contact gehad met kinderen op basisschool Laterna Magica op IJburg.

De wedstrijden en trainingen van hockeyclub AHC IJburg en AFC IJburg gaan vooralsnog door. „Dit tot nader order van de gemeente”, zegt voorzitter van de hockeyclub Christine Willems. Wel staat in de toiletten uit voorzorg desinfecterende zeep.

Meer Nederlanders opgesloten in hotels Abu Dhabi

In de hotels die in Abu Dhabi zijn afgesloten vanwege het coronavirus zitten naast Nederlandse wielrenners ook een aantal andere Nederlanders. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan niet precies zeggen om hoeveel het er gaat.

„De ambassade heeft contract met een paar Nederlanders en ze proberen nog na te gaan of er nog andere Nederlanders in het hotels verblijven waarmee nog geen contact is geweest”, aldus een woordvoerder van het ministerie. Het is niet bekend of deze Nederlanders ook zijn getest op het coronavirus.

De renners en overige teamleden van de wielerploegen die nog altijd vastzitten in een hotel in Abu Dhabi hebben wel een test ondergaan. Het ministerie van Volksgezondheid van het emiraat bevestigde dat 167 afgenomen tests geen besmetting hebben aangetoond. De komende uren worden meer resultaten verwacht. Tot die tijd blijven de renners en stafleden in quarantaine.

Tot nu toe 80 à 100 Nederlanders getest op corona

Tot nu toe zijn tussen de 80 en 100 Nederlanders getest op het nieuwe coronavirus. Op de twee bekende patiënten na waren alle testen negatief, zegt een woordvoerder van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zaterdagochtend.

Brand in ziekenhuis Iran

Bewoners van de Iraanse stad Bandar Abbas hebben een ziekenhuis in brand gestoken omdat mensen dachten dat daar patiënten met het coronavirus waren opgenomen. Geruchten deden de ronde dat de zieken uit een andere stad naar de kliniek waren overgebracht om in quarantaine geplaatst te worden. Volgens een woordvoerster van het ziekenhuis zijn dat leugens, meldt nieuwszender al-Arabiya.

Aantal besmettingen Zuid-Korea boven 3000

Het aantal mensen in Zuid-Korea dat besmet is met het coronavirus is zaterdag gestegen tot ruim boven de 3000. De gezondheidsdiensten meldden 219 nieuwe gevallen waardoor het totaal aantal besmettingen in het Aziatische land op 3150 komt te staan.

Eerder op de dag maakten de autoriteiten al 594 nieuwe gevallen bekend. Het gaat om de sterkste stijging van het aantal besmettingen in een dag sinds het virus op 20 januari voor het eerst opdook in Zuid-Korea.

De vrouw die het coronavirus onder de leden heeft, blijkt afgelopen woensdag kinderen van basisschool Laterna Magica in het Amsterdamse IJburg gecontroleerd te hebben op luizen. Dat staat in een brief die de GGD Amsterdam vrijdag aan ouders van de kinderen heeft gestuurd waar zij contact mee heeft gehad.

Dodental China stijgt weer

Het dagelijkse aantal doden door en nieuwe besmettingen van het coronavirus in China loopt weer op. De autoriteiten melden zaterdag dat er 47 mensen zijn gestorven tegen 29 doden een dag eerder. Tot nu toe heeft longvirus in het Aziatische land 2835 levens geëist.

Bijna alle sterfgevallen vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Een van de 47 doden viel in Peking, de andere in de provincie Henan.