Nog altijd geen draagvlak voor dwang in asielwet, ’crisisberaad in herfstreces’

Het wetsvoorstel moest er eigenlijk al op 1 oktober zijn, maar de dwangwet – inmiddels vergoelijkend spreidingswet genoemd – is er door politieke onmin nog altijd niet. Terwijl die door een tekort aan opvangplaatsen volgens het kabinet wel 1 januari moet worden ingevoerd. In de tussentijd moet het parlement er ook nog mee instemmen. „Ik heb er wakker van gelegen”, sombert staatssecretaris Van der Burg (Asiel).

Door stroeve onderhandelingen over een asielwet die verplichte spreiding regelt, klinkt in kabinetskringen de verwachting dat er extra crisisberaad volgt in de herfstvakantie komende week. Volgens ingewijden ligt er nu nog niet eens een stuk waarover bewindslieden zich kunnen buigen. „Ik heb nog niet een verhaal dat van alle kanten met applaus kan worden ontvangen”, zegt Van der Burg.

„We gaan door met de gesprekken”, zegt Van der Burg. „Het hangt erop dat er draagvlak moet zijn bij gemeenten, in de maatschappij en in het parlement, ik zie dat ik daar nog niet ben.” De VVD-bewindsman erkent dat hij weer een deadline niet heeft gehaald. Vrijdag moest het wetsvoorstel er namelijk liggen, nadat eerder werd gemikt op 1 oktober. „Dat is helaas niet gelukt. Ik heb mijn uiterste best gedaan, maar mijn eigen wens en die van de Kamer gaat niet uitgevoerd worden.” De staatssecretaris zegt ’te balen’. „Want ik wil mijn beloftes nakomen. Ik ga er zeker uitkomen, maar tot mijn spijt heb ik meer tijd nodig.”

Knelpunten

Hij wil niet zeggen waar het nou inhoudelijk knelt. „Het helpt niet als ik dat ga bespreken, maar in z’n algemeenheid moet ik met een wet komen die kan rekenen op voldoende draagvlak.” Achter de schermen valt te horen dat de manier van spreiden (gemeenten dwingen), tijdelijkheid en aantallen discussiepunten zijn.

Zo wordt besproken of de wet tijdelijk van kracht zou moeten zijn, omdat gemeenten zouden worden gedwongen tot opvang. Dat ligt zeer gevoelig, vooral bij de VVD. En als dat zo is, hoelang dat dan zou moeten. Anderen vinden juist dat zo’n dwangwet alleen zin heeft als die permanent wordt ingevoerd, omdat anders over een paar jaar dezelfde situatie dreigt te ontstaan.

Ook over het aantal te verspreiden asielmigranten wordt nog gesproken. Er is gesproken over een maximum aantal te verspreiden asielzoekers. Onder de noemer ’spreiden en verleiden’ wordt een deel met dwang over Nederland uitgesmeerd, voor extra opvangplaatsen wordt dan een bonus uitgekeerd.

VVD, D66, CDA en CU denken compleet verschillend over asiel. Aanvankelijk stelde de VVD zich op het standpunt weigerende gemeenten niet te willen dwingen, maar na druk van coalitiepartners D66, CDA en CU gaat de liberale fractie volgens betrokkenen toch weer door de pomp, zo meldde De Telegraaf deze week al. Volgens ingewijden is de fractie geschrokken van de reacties.

Een optie is om het wetsvoorstel zonder steun van de hele coalitie te presenteren. Dan kan er een andere meerderheid worden gezocht in de Tweede- en Eerste Kamer. „Maar deze weg is nu bewandeld”, zegt vicepremier Kaag daarover. Dus VVD, D66, CDA en CU lijken er eerst met elkaar uit te willen komen. Ook Van der Burg benadrukt nog naar steun van de hele coalitie te zoeken.

’Zorgelijk’

„Het helpt niet als ik zeg dat het zorgelijk is”, verzucht ook minister en vicepremier Sigrid Kaag. „De druk zit op de ketel, iedereen had verwacht dat de wet er al had gelegen.” Ze erkent dat coalitiepartijen verschillend kijken naar het voorstel. „Maar de inzet is humane opvang waar draagvlak voor is.”