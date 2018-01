Polletje is weer terecht

Volgens het baasje van Pol is hij goed doorvoed. Zondagnacht blijft hij nog even binnen, en daarna mag hij weer naar zijn favoriete plekje: winkelcentrum Blokhuis, waar hij regelmatig in en rondom de winkels te zien is.

Het is nog onduidelijk wat er met de kat is gebeurd. Hij raakte tijdens de sneeuwval, halverwege december, vermist. Volgens sommigen is hij verdwaald en andere denken dat hij in een auto sprong of werd meegenomen. Duidelijk is wel dat de Lissenaren hun bekendste inwoner weer terug hebben. Morgen mag hij weer naar buien