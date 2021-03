Back To Live-festivals Biddinghuizen met een week uitgesteld

Het dancefestival op zaterdag en het popfestival op zondag horen tot een serie proefevenementen van Fieldlab Evenementen, een gezamenlijk initiatief van zowel de zakelijke als de publieksevenementensector en de overheid. Bij die evenementen wordt gekeken hoe op een veilige manier evenementen georganiseerd kunnen worden tijdens de coronacrisis. Eerder werden in die serie ook een congres georganiseerd, een theatervoorstelling van Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden, een concert van André Hazes en een dancefeest.

„De combinatie van zware windstoten, regenval en lage temperatuur en de zorgen geuit door onze bezoekers, maken dat Fieldlab Evenementen verwacht dat de opkomst lager en het verblijf korter zal zijn”, aldus de organisatie. „Dit betekent dat de resultaten van het onderzoek niet representatief zullen zijn en de beleving van de bezoekers verre van prettig.”

De nieuwe datum voor het Back To Live-dancefestival is zaterdag 20 maart, een dag later is het Popfestival. Beide evenementen vinden net als in eerste instantie plaats tussen 13.00 en 19.00 uur in Biddinghuizen. De kaartjes voor de eerdere data blijven geldig. Bezoekers van het dancefestival werden donderdag getest, maar die geldt testuitslag geldt niet meer. Wanneer de nieuwe data niet goed uitkomen, kunnen kaartjes worden geretourneerd voor zondag 14 maart. Die kaarten gaan maandag 15 maart om 16.00 uur opnieuw in de verkoop.

Achteraf testen

Niet alle bezoekers lieten zich na de evenementen testen op het coronavirus. Zo liet na de wedstrijd tussen Almere City FC en Cambuur Leeuwarden 82 procent zich testen. Na de voorstelling van Guido Weijers liet circa een op de vijf bezoekers zich niet testen, net als na het eerste voetbalduel tussen NEC en De Graafschap. Dat leverde kritiek op van coronaminister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Hij zei dat conclusies van de proef op deze manier niet met zekerheid te trekken zijn.

De test achteraf mag niet verplicht worden gesteld en is geen onderdeel van het onderzoek, legde hoofdonderzoeker van Fieldlab Evenementen Andreas Voss eerder uit. „Het is vooral bedoeld om eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD te vergemakkelijken.”