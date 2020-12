Rovende tieners stappen met hamers Albert Heijn in: personeel overmeestert verdachten

Het duo probeerde rond 20.30 uur toe te slaan in de Albert Heijn aan de Gijsbrecht van Amstelstraat in Hilversum. Het personeel en omstanders wisten daar echter een stokje voor te steken, meldt de politie donderdag.

De jongens van 14 en 15 jaar oud bedreigden het aanwezige personeel en eisten geld. Een medewerker wist een van de jongens op de grond te werken. Met hulp van ander personeel en klanten konden beide overvallers overmeesterd worden.

De overvallers werden vastgehouden en zijn vervolgens aangehouden door agenten. De twee jongens, beiden uit Hilversum, zitten nog vast voor onderzoek. Er vielen geen gewonden. Forensische opsporing deed ter plekke nog onderzoek.

