Monster van Loch Almelo? Politie treft opblaasdinosaurus aan

De dinosaurus uit het verhaal. Ⓒ Politie Almelo / Facebook

ALMELO - Een hondengeleider van de politie Almelo trof deze week wel iets heel bijzonders aan in het water. Er bleek namelijk een opblaasdinosaurus in het kanaal te drijven. De hond van de hondengeleider leek niet onder de indruk te zijn. Het dier ging er even rustig bij liggen.