LIVE | Aantal dagelijkse coronabesmettingen België stijgt fors

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus in België blijft verder toenemen. Vanaf 24 tot en met 30 juli ging het om gemiddeld 490 gevallen per dag, een stijging met 68 procent in vergelijking met een week eerder. Dat blijkt zondag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een duidelijke stijging. De afgelopen week werden gemiddeld 24 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 60 procent binnen een week. In totaal zijn in België 69.849 mensen besmet geraakt met het coronavirus. Er zijn 9.845 mensen overleden aan Covid-19.

