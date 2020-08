LIVE | Coronavirus ’circuleert intens’ in België

Het coronavirus „circuleert intens” in België. Niet alleen in de provincie Antwerpen blijft het aantal nieuwe besmettingen stijgen, ook andere dichtbevolkte steden zien een toename, vooral in wijken met een lage sociaal-economische status.

Dat zei viroloog Steven Van Gucht maandag op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. Net als in veel andere gebieden in Europa is volgens hem sinds half juli sprake van een tweede golf besmettingen. Maar hij heeft er vertrouwen in „dat we de deze nieuwe golf onder controle kunnen krijgen”, als mensen zich houden aan de regel van maximaal vijf vaste contacten en in isolatie gaan als ze contact hebben gehad met een besmet persoon.

België telt inmiddels dertien gemeenten, waaronder Antwerpen, waar meer dan 100 besmettingen per 100.000 inwoners zijn vastgesteld. Ook in Brussel is sprake van een stijging. In 16 van de 19 gemeenten in het Brusselse gewest zijn meer dan 20 besmettingsgevallen per 100.000 inwoners vastgesteld. In drukke straten in de hoofdstad geldt een mondkapjesplicht.

In heel België werden afgelopen week dagelijks gemiddeld 491 nieuwe besmettingsgevallen opgetekend, een stijging van 68 procent vergeleken met de voorgaande week. Afgelopen donderdag waren het er 591. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames ligt op gemiddeld 24 per dag. Van de 271 coronapatiënten in het ziekenhuis, liggen er 58 op de intensive care. Dat is een verdubbeling sinds half juli.

Van Gucht riep in het bijzonder jongeren op zich aan de regels te houden. Volgens hem voelen velen van hen zich „niet betrokken bij het probleem”, terwijl juist deze groep nu vaker een besmetting oploopt. „We moeten samenwerken, de crisis is heel reëel.”

