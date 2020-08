LIVE | Italiaans onderzoek wijst op grotere verspreiding coronavirus

Bijna anderhalf miljoen Italianen, oftewel 2,5 procent van de bevolking, hebben antistoffen aangemaakt tegen het coronavirus. Dat is zes keer zoveel als het officiële aantal besmettingsgevallen, nu 248.229. Dat hebben het bureau voor statistisch onderzoek Istat en het ministerie van Volksgezondheid maandag bekendgemaakt. Ze baseerden zich op serologische tests van 64.660 personen die daarvoor bloed hebben afgestaan.

De onderzoekers constateerden grote regionale verschillen. In Lombardije, waar de epidemie in februari uitbrak, testte 7,5 procent van de bevolking positief op antilichamen tegen het nieuwe coronavirus. Op Sicilië was dat slechts 0,3 procent.

In de rapportage staat verder dat 30 procent van de mensen van wie het immuunsysteem in actie was gekomen geen ziekteverschijnselen had. Dat zegt iets over het aanzienlijke risico van verspreiding van het virus door mensen die zelf niet weten dat ze besmet zijn.

