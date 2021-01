Paard valt in meters diep sinkhole

Ⓒ Branweerzone Vlaams-Brabant West

SINT-PIETERS-LEEUW / VLEZENBEEK - De brandweer van Vlaams-Brabant West heeft er zaterdag de handen vol aan gehad: in het Belgische Sint-Pieters-Leeuw was een paard in een meters diepe put gevallen, die was ontstaan na een ondergrondse waterstroom. Er moest een kraan aan te pas komen om het dier uit het sinkhole te hijsen.