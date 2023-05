Bijzondere ruzie in Nijmegen: ’Douche te heet als iemand wc doorspoelt!’

Video

‘Hier versprak Eringa zich lelijk over ‘nieuwe trainer’ Ajax’

De kogel is door de kerk: Edwin van der Sar vertrekt als algemeen directeur bij Ajax. De oud-keeper zegt ‘op’ te zijn en wil nu even rust nemen. De carrousel over zijn opvolging draait op volle toeren. Chef voetbal Valentijn Driessen over dit drastische besluit van Van der Sar.