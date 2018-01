VIDEO - De Mercedes-Benz die Porsche bouwde

Amsterdam - De Mercedes-Benz 500 E werd door Porsche gebouwd en was door zijn 5.0 V8 in staat om Porsches te verslaan. De superster ging ondanks 326 pk echter zeer ingetogen gekleed, waardoor alleen de kenner hem herkent aan de subtiel uitgeklopte wielkasten. In deze aflevering van Peters Proefrit neemt Autovisie testredacteur Peter Hilhorst je mee in deze opvallend onopvallende Mercedes-Benz.