LIVE Verdachten mondkapjesfraude voor de rechter

Gerard M. en Eduard B. haalden 880.000 euro binnen met de handel. Opgelicht werden onder meer het Duitse Arivine Pharma en Med Drop. Er werden vervalste overeenkomsten gebruikt. Het geld werd overgemaakt op de bedrijfsrekening van een interieurbouwer die in maart 2019 failliet ging.

Het bedrag werd deels contant opgenomen. Ook werd geld weggesluisd naar bankrekeningen in binnen- en buitenland, aldus het OM. De bank meldde een vermoeden van 'coronafraude' bij de FIOD. Die startte vervolgens een onderzoek en doorzocht een bedrijfspand in Oldenzaal en een woning in Amersfoort, de woonplaatsen van de twee verdachten. Er is beslag gelegd op bankrekeningen, telefoons, digitale administratie en documenten.