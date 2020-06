OM wil 3 en 4 jaar cel voor fraude met mondkapjes

ZWOLLE - Tegen twee verdachten van grootschalige mondkapjesfraude zijn woensdag in de rechtbank in Zwolle celstraffen van 3 en 4 jaar geëist. De Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen maakte in maart 880.000 euro over als aanbetaling voor miljoenen mondkapjes die vervolgens nooit werden geleverd.