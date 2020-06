Verdachte mondkapjesfraude: ’Word afgeschilderd als ergste van het ergste’

Dat zei de 60-jarige Gerard M. uit Amersfoort woensdag in de rechtbank van Zwolle, waar hij 4 jaar gevangenisstraf tegen zich hoorde eisen voor fraude met mondkapjes. Tegen zijn medeverdachte Eduard B. eiste het Openbaar Ministerie 3 jaar cel.

Beide mannen ontkennen de oplichting. Sterker nog, ze zijn er zélf het slachtoffer van, vinden Gerard M. en Eduard B. (52).

Volgens het OM hebben de twee mannen schaamteloos misbruik gemaakt van de schaarste aan beschermingsmiddelen vlak nadat het coronavirus toesloeg. Slachtoffers van de zwendel waren de Duitse farmaceutische bedrijven Arivine Pharma en Meddrop, die op zoek waren naar mondkapjes voor zorgpersoneel in Nordrhein-Westfalen.

11 miljoen mondkapjes

Ze bestelden op de website van een naar later bleek niet bestaand bedrijf 11 miljoen mondkapjes, voor 4,4 miljoen euro. Als aanbetaling boekten ze 880.000 euro over naar het rekeningnummer van dat bedrijf. Pas toen vertegenwoordigers van de kopers naar Nederland kwamen om de kwaliteit van het gebodene te keuren, kwamen ze erachter dat ze waren opgelicht.

De officier van justitie zei zwaar te tillen aan de oplichting. Temeer omdat er zorgpersoneel mee werd gedupeerd uit een land dat Nederland te hulp schoot bij de opvang van coronapatiënten.

Het rekeningnummer waarop de aanbetaling was gestort, bleek van Esthetica te zijn, een interieurbouwbedrijfje van Eduard B. dat niet meer bestond. Eduard B. was zich van geen kwaad bewust, zei hij tegen de rechtbank. Hij wist niet beter of via bemiddeling van zijn kennis Gerard M. zou een investeerder geld storten. Daar kon hij een houtbeschermingsmachine mee aanschaffen.

Groot was zijn verbazing toen er 880.000 euro op zijn rekening werd gestort. Maar volgens Gerard M. klopte het allemaal. Hij moest alleen het grootste deel van het geld doorsluizen naar een bankrekening bij United Bank of Africa, en naar Gerard M. die er schuldeisers mee betaalde.

’Onfrisse oplichting’

Gerard M. zegt dat hij ten onrechte is afgeschilderd ,,als het ergste van het ergste”. Het enige dat hij heeft gedaan is voor Eduard B. contact leggen met een intermediair in bedrijfsfinancieringen, ene Teddy Adex in Nigeria. Meer niet. Zijn advocaat Comans beaamde dat het hier gaat ,,om een buitengewoon onfrisse oplichting”, maar bestreed dat Gerard M. zich daaraan schuldig maakte.

En volgens advocaat Willem-Jan Ausma kan Eduard B. niet meer dan grote naïviteit worden verweten. En misschien een beetje hebzucht, omdat hij in zijn gretigheid om zijn bedrijf uit te bouwen, naliet vraagtekens te plaatsen bij de schuifoperatie met het geld.

Uitspraak over 2 weken.