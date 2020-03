Ziekenhuis begint eigen productielijn mondkapjes

Werknemers van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen maken in de gesloten kantine mondkapjes naar een voorbeeld van hun collega. Ⓒ ANP

ASSEN - Om dreigend tekort aan broodnodige mondkapjes te bestrijden, worden in het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen sinds vrijdagmiddag eigenhandig chirurgische mondmaskers bijgemaakt. Dat allemaal in de tijdelijk omgebouwde en vanwege corona reeds gesloten kantine. Daar start een bescheiden productielijn.