Vorige week kwam een persbericht naar buiten dat Wim van Hanegem prostaatkanker heeft. Het was even schrikken. Vroeger was de ziekte gelijk een doodvonnis, tegenwoordig is de belangrijkste vraag of het geneesbaar is. Het goede nieuws is dat Willem, na een intensieve bestraling, bijna zeker zal genezen. Gelukkig.