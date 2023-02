Coronacommissie staat op ontploffen: parlementaire enquête maanden vertraagd

De negenkoppige commissie van Kamerleden is sinds september vorig jaar bezig om de parlementaire enquête – het zwaarste onderzoeksmiddel van de Kamer – naar de coronacrisis op poten te zetten. Verschillende leden hebben vrijdag anoniem in NRC hun beklag gedaan over Van Houwelingen (FvD) en Van Haga, die zich niet aan afspraken zouden houden.

Ook nemen de anonieme leden het Van Houwelingen en Van Haga kwalijk dat zij ’vooringenomen’ publieke stellingnames over corona doen. Een deel van de commissie zou de twee in de volgende vergadering, komende maandag, willen vragen op te stappen. Weigeren zij dat, zo meldt NRC, dan dreigen andere commissieleden te vertrekken.

Ingewijden bevestigen aan De Telegraaf dat een deel van de commissieleden het helemaal heeft gehad met Van Houwelingen en Van Haga. Eind vorig jaar twitterde Van Houwelingen een bewerkte foto waarop het leek dat minister Kuipers (Volksgezondheid) een nazivlag hees. De FvD’er suggereerde afgelopen week op tv bij Ongehoord Nederland dat er een verband is tussen oversterfte en de vaccinatiecampagne.

Onpartijdigheid

Van Haga veroorzaakte afgelopen woensdag ergernis door mee te doen aan een groot coronadebat in de Tweede Kamer. De andere commissieleden deden dat bewust niet, zodat zij zo onpartijdig mogelijk hun werk kunnen doen in de enquêtecommissie.

Niet alle commissieleden vinden dat Van Houwelingen en Van Haga hun biezen hoeven te pakken. Maar door de gelekte klachten is nu wel een ’onwerkbare situatie’ ontstaan, zegt een commissielid. Het gevolg is dat de commissie komende week waarschijnlijk de onderzoeksopdracht zal teruggeven aan Kamervoorzitter Bergkamp. Er moet dan een nieuwe commissie worden opgetuigd, wat betekent dat de parlementaire enquête vele maanden vertraging oploopt.

Arib

Eerder werd de coronacommissie al ’onthoofd’ door het vertrek van commissievoorzitter en PvdA-Kamerlid Arib. Zij stapte uit de Kamer nadat verschillende anonieme klachten over haar tijd als Kamervoorzitter waren binnengekomen. Commissieleden betreurden het vertrek van Arib, zo vertelden zij aan De Telegraaf. Arib werd gezien als ’kritisch en onafhankelijk’. De PvdA’er zou een ’brede enquête’ voor ogen hebben gehad, waarbij ook ruimte wordt gelaten aan criticasters van het coronabeleid, zoals PVV, FvD en Van Haga.

Na het vertrek van Arib werd VVD-Kamerlid Paul tijdelijk commissievoorzitter. De andere commissieleden zijn Omtzigt, Den Haan, Palland (CDA), Van Beukering (D66), Pouw-Verweij (JA21), Maeijer (PVV), Van Houwelingen (FvD) en Van Haga. De leden komen elke maandag bij elkaar en zouden rond deze tijd een onderzoeksvoorstel voor de enquête moeten indienen. Dat proces verliep al enige tijd moeizaam. Begin januari was er een ’reflectiedag’ waarbij de Kamerleden hun zegje mochten doen over de gang van zaken.

Dat Van Houwelingen en Van Haga zich niet aan bepaalde afspraken zouden hebben gehouden, wordt niet door alle commissieleden herkend. Zelf geven ze geen commentaar.