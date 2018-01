Coalitiebesprekingen Duitsland maandag verder

Martin Schulz Ⓒ ANP

BERLIJN - De onderhandelingen over een coalitie in Duitsland gaan maandagavond een nieuwe ronde in. Bondskanselier Angela Merkel (CDU), CSU-voorman Horst Seehofer en SPD-leider Martin Schulz komen dan bijeen in Berlijn, zo werd bekend enkele uren nadat SPD-afgevaardigden in meerderheid hadden ingestemd met de onderhandelingen.