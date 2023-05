Premium Het beste van De Telegraaf

Bestuurskundige Paul Frissen hekelt maakbaarheidsdenken Expert waarschuwt: ’Bemoeizucht van de Staat schiet door’

Door Martin Visser Kopieer naar clipboard

Het liefst zou onze overheid door de brievenbus gluren om te zien of we wel goed, gezond en duurzaam leven. Dat beeld schetst bestuurskundige Paul Frissen. Hij hekelt de bemoeienis van de staat ’op microniveau’ met de burgers. Dat gaat van gezondheid tot opvoeding, van stikstof tot klimaat. Steeds weten Haagse beleidsmakers wat het beste is voor de mensen: „In vrijwel alle overheidsprogramma’s zit stiekem het D66-wereldbeeld verborgen.”