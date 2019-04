Ein-de-lijk is hij klaar

Bezoekers tijdens de laatste open dag van de Noord/Zuidlijn op het metrostation van Amsterdam Centraal. Zes van de acht stations openen hun deuren voor het publiek. Ⓒ ANP

Amsterdam - De datum waarop de Amsterdamse Noord/Zuidlijn zou gaan rijden, is acht keer verschoven. Maar nu lijkt het toch echt te gebeuren: op 22 juli aanstaande moet de metro elke vijf minuten onder de stad tussen Noord en de Zuidas gaan rijden.Vijftig jaar geleden werd er voor het eerst over het ambitieuze megaproject gesproken. In 2002 stemde de gemeenteraad van Amsterdam met het plan in. De oplevering had al in 2011 moeten plaatsvinden. De kosten zijn bijna verdrievoudigd naar uiteindelijk een slordige 3,1 miljard euro.