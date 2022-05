Haagse ’moskee’ geschokt door beschuldiging plezierhuwelijken

Gebedskleding ter illustratie. Ⓒ ANP / Jurriaan Brobbel

DEN HAAG - Stichting Alcauther Nederland is ’enorm geschokt’ door de uitzending van het Zweedse onderzoeksprogramma over plezierhuwelijken in moskeeën: kortstondige huwelijken tegen betaling of in ruil voor seks. Ook de stichting die in Den Haag is gevestigd kwam voorbij en dat zorgde voor grote verontwaardiging in het hele land. In een geluidsfragment is te horen dat een man, die stelt onder Alcauther te vallen, aan een vrouw een voorstel doet om voor 1300 euro een maand te trouwen. De verslaggever deed zich voor als een vrouw in geldnood.