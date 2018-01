Leren van een oorlogsheld

1 / 2 1 / 2 Engelandvaarder Rudi Hemmes ontmoet de 10-jarige Tobias Reemst en praat hem bij over de Tweede Wereldoorlog. Ⓒ foto Serge LIGTENBERG

Den Haag - Een beetje zenuwachtig staat de 10-jarige Tobias met een boeket voor de deur van de 94-jarige man die in één adem wordt genoemd met de Prinses Irene Brigade. „Daarom heb ik gekozen voor oranje bloemen”, zegt hij.Vorige week berichtte deze krant over het bijzondere oorlogsverhaal van Hans Beckman dat in het theater weer tot leven is gebracht door Rijswijker Timo Waarsenburg. Beckman was een militair en verzetsman die op de fundamenten van de dood in vernietigingskamp Auschwitz zijn latere vrouw ontmoette. En over Engelandvaarder generaal-majoor b.d. Rudi Hemmes, die zich zorgen maakt dat jongeren tegenwoordig niet meer weten waar zijn generatie voor gestreden heeft. De verhalen raakten Tobias Reemst uit Barneveld die meteen contact zocht. „Als ze mij hun verhalen vertellen, kan ik ze weer doorvertellen.”