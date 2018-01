Scooterrijder doodgeslagen door verkeershandhavers want hij droeg geen helm

Diverse verkeershandhavers sloegen en schopten de man, Soumen Debnath, totdat hij bewusteloos was. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis, aldus The Times of India.

Verkeershandhaver Soumen Roy, de hoofdverdachte, is opgepakt. Daarnaast zijn twee vrijwilligers zouden Debnath ook hebben mishandeld. Het is nog niet duidelijk of deze twee zijn aangehouden.

Woedende menigte

De lokale bevolking werd woedend toen ze hoorde over het incident. Mensen gingen de straat op om achter de verkeershandhavers aan te gaan.

Enkele vrijwilligers klommen op gebouwen om aan de woedende menigte te ontkomen. Agenten die ter plekke kwamen om de orde te herstellen, werden met stenen bekogeld.

Vrouw en dochters geschokt

De vrouw van Soumen Debnath, Kakali, verloor haar bewustzijn toen ze hoorde dat haar man was doodgeslagen. Zijn dochter Megha en Sneha waren in shock.

De afdeling van de verkeershandhavers is tijdelijk gesloten vanwege het incident. Volgens bronnen van The Times of India wordt er een onderzoek ingesteld.