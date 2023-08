Nieuw onderzoek toont aan: gebruik van sociale media helemaal niet zo slecht voor je

Integendeel: het gebruik van het platform van oprichter Mark Zuckerberg kan zelfs goed voor je zijn, zo luidt een van de conclusies uit het onderzoek. Daarin werd een analyse van gegevens van 1 miljoen mensen in 72 landen gedaan, verspreid over een periode van 12 jaar. Daarmee is het het grootste onderzoek in zijn soort. Het doel was om meer te begrijpen over de impact van een app als Facebook.

„In feite geeft onze analyse aan dat Facebook mogelijk verband houdt met positief welzijn”, vertelt professor Andrew Przybylski, die mede leiding gaf aan het onderzoek, in het blad Royal Society Open Science. Voor zowel mannen als jongeren bleek dat er een verband was tussen het gebruik van Facebook en een beter welzijn. Bewijs voor schadelijke gevolgen van het gebruik van sociale media bleef uit.

Kanttekening

Wel is er een kanttekening bij het onderzoek, stelt Peter Etchells, hoogleraar psychologie en wetenschapscommunicatie aan de Bath Spa University. „Dit is een beschrijvende studie en kan ons als zodanig niets vertellen over oorzakelijk verband. Dat wil zeggen: we weten niet hoe en in welke mate veranderingen in de acceptatie van Facebook veranderingen in mentaal welzijn veroorzaken.”

Welzijn is dan ook een complex fenomeen in de ogen van Etchells. „We moeten voorzichtig zijn met het trekken van harde conclusies door te kijken naar hoe mensen een enkel platform zoals Facebook gebruiken.”