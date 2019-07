Machteloos tegen ’gekken’ op perrons

Op het station van Frankfurt zijn bloemen neergelegd nadat een jongetje door een doorgedraaide man voor de trein gegooid werd. Ⓒ Foto EPA

UTRECHT - Spoorbedrijven zeggen niets te kunnen doen tegen ‘gekken’ die reizigers op een perron onder treinen duwen. ,,Dit soort ellende kan overal gebeuren, ook op de weg, in horeca en drukke centra. De een steekt met een mes of schiet om zich heen, de ander doet zoiets”, zegt een woordvoerder van ProRail in een reactie.