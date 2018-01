Veilig mobieltje op werkbezoek

Kamerleden die eind vorig jaar een bezoek brachten aan Iran, waren zomaar een week ’uit de lucht’. De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) had de delegatie voorzien van beveiligde telefoons, de Sectra Tiger, ontwikkeld in samenspraak met inlichtingendienst AIVD.

Met het toestel, dat lijkt op een oude Nokia, is weinig mogelijk. Installatie van apps kan niet, internetten kan evenmin. Alleen beperkt bellen laat het toestel toe, maar alleen naar wie ook zo’n telefoon heeft.

Tiger-toestel

Tot nu toe was bekend dat premier Rutte permanent over een beveiligd Tiger-toestel beschikt. Ook de ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie hadden er een voor gesprekken met ’de diensten’. Ministers en staatssecretarissen die naar Rusland, China, of Iran gaan, krijgen eveneens een dergelijke telefoon mee.

Politici zijn doorgaans geen seconde van hun mobiele telefoon gescheiden. Volgens een betrokkene wordt er wel een voorziening getroffen om in contact te blijven met ’thuis’. Ook bij bezoek aan bondgenoten wordt steeds meer gebruik gemaakt van dergelijke voorzorgsmaatregelen.