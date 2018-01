Alarm spoorvandalen

Spoorbeheerder ProRail bevestigt de zorgelijke trend. „Winkelwagentjes, verkeersborden, bakstenen, lantaarnpalen, fietsen en zelfs surfplanken worden door vandalen op het spoor gegooid. Het zorgde afgelopen jaar weer voor levensgevaarlijke situaties en leverde een enorme schade op. Het is een wonder dat er geen doden of gewonden zijn gevallen”, zegt woordvoerder Jaap Eikelboom.

Duidelijk is volgens hem dat het aantal incidenten in 2017 flink is gestegen en geleid heeft tot extra oponthoud voor treinreizigers. „Vergeleken met 2016 nam het aantal vertragingen door vandalisme toe van 608 naar 648. Daar ondervonden tienduizenden passagiers hinder van”, aldus de zegsman.

’Stijging verbaast ons enorm’

„De stijging verbaast ons, omdat we juist al extra preventieve maatregelen hebben getroffen”, zegt Eikelboom. „ProRail stuurt vaker boa’s, buitengewoon opsporingsambtenaren, naar hotspots rond het spoor. Dit zijn plekken waar regelmatig vandalisme plaatsvindt. Door deze surveillance willen we vandalen zoveel mogelijk zien te weren.”

Op alle grote en middelgrote stations heeft ProRail volgens hem daarnaast camera’s geïnstalleerd om toezicht te houden.

Mobiele camera’s

„Langs het spoor maken we ook gebruik van slimme camera’s. Sinds kort beschikken we over honderd mobiele camera’s, waarmee we de strijd aanbinden tegen vernielingen.”

Ook zorgt moedwillige schade aan overwegbomen, seinpalen, ict-kasten en dergelijke voor ongemak en een financiële strop. „Regelmatig worden er voorwerpen op het spoor geplaatst. Mensen beseffen niet hoe groot het risico op ongelukken kan zijn.”

’Pannenkoeken’

Eikelboom: „Dit soort pannenkoeken realiseert zich bijvoorbeeld niet dat voorwerpen uit elkaar spatten bij een aanrijding met een trein. Dit kan ervoor zorgen dat omstanders worden geraakt door losvliegende delen. Ook zorgen die voor defecten aan treinen en rails. Soms leiden ze tot een ontsporing van een trein. De gevolgen kunnen vreselijk zijn.”

Nederland telt meer dan 7000 kilometer aan spoor. „Dat maakt het helaas onmogelijk om alles 24 uur per dag in de gaten te houden. Langs het spoor wonen mensen, die potentiële ooggetuigen van vandalisme zijn. Wij hopen dat zij in geval van vandalisme direct alarm slaan”, zegt Eikelboom.