Schapen doodgebeten bij Raalte; wolf verdacht

Het roofdier vertoonde zich onlangs bij een wildcamera in het buitengebied van het nabij gelegen Heino. Ook daar zijn schapen aangevallen.

Of daadwerkelijk een wolf de dader is, zal middels dna-onderzoek worden bepaald. Dat zou dan de eerste keer zijn dit jaar dat in Overijssel door wolven is toegeslagen. Intussen waarschuwen ongeruste schapenboeren elkaar voor mogelijke aanwezigheid van wolven in het gebied.