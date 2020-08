Invallen Den Haag om fraude met 3 miljoen aan zorggeld

De zorginstelling kreeg in vijf jaar tijd 12 miljoen euro voor psychische en psychiatrische ondersteuning van patiënten. Het faillissement was al het gevolg van eerdere beschuldigingen over onterechte declaraties. In een rechtszaak kwam vast te staan dat er zorg onterecht was gedeclareerd, waarop een verzekeraar 5 miljoen terugvorderde. Dat leidde tot het bankroet van de organisatie.

De FIOD had toen al het vermoeden dat er was gesjoemeld met de inkomstenbelasting. De verdachten zouden verbouwingen aan hun eigen woningen hebben gedeclareerd en die van familie, voor meer dan een ton aan meubels hebben gekocht en zichzelf een riant salaris hebben toegekend. De administratie zou zijn vervalst. Ze zouden ook te weinig belasting over hun inkomsten hebben betaald.

Bij de huiszoekingen zijn drie auto’s, sieraden en designertassen in beslag genomen.