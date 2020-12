Politie grijpt in bij Hema

Agenten constateerden dat het warenhuis in strijd met de nieuwe regels gewoon lingerie, keukenartikelen, kantoorartikelen, telefoonaccessoires, sjaals en handschoenen verkocht.

Een verslaggever van Omroep Brabant was getuige van de controle door de politie. In eerste instantie zei de manager alles te verkopen wat in de supermarkt staat.

Lingerie

Volgens de controlerende agent zijn lingerie en een koekenpan geen ’essentiële producten’, zoals door het kabinet is omschreven. De winkel mag openblijven, maar moet per direct alle gangpaden met non-food afsluiten, aldus de omroep. Alleen babyspullen, drogisterij-artikelen en etenswaren mogen ze aanbieden.

Een woordvoerder zegt dat de Hema hun ’uiterste best’ doet om aan de regels te voldoen.

Agenten delen nog geen boetes uit. „We geven signalen aan de gemeente door. Bijvoorbeeld als iemand zich niet aan de regels houdt of de situatie schuurt.”

Kabinet

Het kabinet maakte bekend dat vanaf dinsdag alleen winkels die essentiële spullen verkopen nog open mogen. Het ging om supermarkten, slagers en bakkers. De Hema werd niet genoemd.

Twitter

Op Twitter is #Hema trending. Honderden mensen verbazen zich dat juist de Hema openblijft, en bijvoorbeeld de Action niet. De fans van de rookworsten smullen van het nieuws dat zij nog wel terecht kunnen in hun favoriete winkel.

Twitteraars gaan helemaal los op de onduidelijkheid die er nu in winkelend Nederland heerst. Wat mag wie wel verkopen?